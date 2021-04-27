İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Filistinlilere karşı "ırkçı apartheid rejimi" uyguladığını belirtti - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Filistinlilere karşı "ırkçı apartheid rejimi" uyguladığını belirtti

27.04.2021 14:27
İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Filistinlilere karşı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail hükümetinin, Filistinlilere karşı ırkçı apartheid rejimi uyguladığını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail hükümetinin, Filistinlilere karşı ırkçı apartheid rejimi uyguladığını bildirdi.

HRW, yayımladığı 213 sayfalık "Bir eşik aşıldı: İsrailli yetkililer ile apartheid ve zulüm suçları" başlıklı raporda, İsrailli yetkililerin Filistinlilere karşı insanlık suçlarından ırk ayrımına dayalı apartheid rejimi uyguladığını duyurdu.

İsrail'in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil işgal altındaki Filistin topraklarının çoğunda hayatın birçok alanında Yahudilere ayrıcalık tanırken, Filistinlilere karşı düzenli olarak ayrımcılık yaptığı vurgulanan raporda, Tel Aviv hükümetinin 54 yıldır Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarına transferini kolaylaştırdığı ve yerleşimcilere kanun önünde Filistinlilerden daha yüksek statü tanıdığı kaydedildi.

Bu statünün vatandaşlık hakları, toprak edinme ve inşa etme, hareket özgürlüğü gibi alanları kapsadığı işaret edilen raporda, İsrail'in sınır, hava sahası, insan ve mal hareketi, güvenlik ile kimlik belgesi alınmasına olanak sağlayan nüfus kaydı konusunda kontrolü elinde bulundurduğu kaydedildi.

Raporda, HRW'nin Tel Aviv hükümetinin, İsrail ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi İsraillilerin Filistinliler üzerinde baskınlığını sürdürme niyetini gösterdiğini, bu niyet üzerinden Filistinlilere yönelik sistematik baskı yaptığı ve insanlık dışı uygulamalara başvurduğu sonucuna vardığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in kurulduğu 1948'de Filistin'den çıkarılan 700 binden fazla Filistinlinin ve torunlarının İsrail'e veya işgal altındaki Filistin topraklarına dönmesine izin vermediği, çok sayıda Filistinli karı kocanın da İsrail'de aileleriyle yaşamalarına karşı ikametgah haklarında kısıtlamalara gittiğine işaret edildi.

Raporda, İsrail'e Filistinlilere yönelik apartheid rejimi ve ayrımcı politikalarına son vermesi ve işgal altındaki Filistin toprakları dahil Filistinlilerin haklarına saygı göstermesi, Filistin halkının Gazze ve Batı Şeria, Doğu Kudüs'e giriş ve buralardan çıkışlarına yönelik seyahat yasağını kaldırması, keyfi kısıtlamalara son vermesi, 1948'de evlerini terk etmek durumunda kalan Filistinlilerin veya bu kişilerin torunlarının işgal altındaki Filistin topraklarına dönmesine izin vermesi çağrısı yapıldı.

BM'ye "İsrailli yetkililere yaptırım yapılsın" çağrısı

Raporda, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de İsrail'in apartheid rejimi ve baskıları nedeniyle endişelerini bildiren açıklamalar yapmaları çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler'e (BM) baskı ve ayrımcılığı soruşturmak için uluslararası bir komisyon kurması, bu suçlara karışan İsrailli yetkililere mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda önlemler dahil yaptırım uygulaması da tavsiye edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Filistinlilere karşı 'ırkçı apartheid rejimi' uyguladığını belirtti - Son Dakika


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