İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kamerun'da Boko Haram saldırılarının arttığını açıkladı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Boko Haram terör örgütünün Kamerun'da düzenlediği saldırılarını arttırdığını bildirdi.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Boko Haram militanlarının Kamerun'da sivillere yönelik düzenledikleri eylemlerini artırdıkları belirtilerek, aralık ayından bu yana ülkedeki Boko Haram saldırılarında en az 80 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bazı saldırıların basına yansımaması nedeniyle bilançonun daha ağır olabileceğine dikkat çekildi.

HRW verilerine göre, Boko Haram'ın 2014'ten bu yana Kamerun'da düzenlediği saldırılar nedeniyle 322 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Kasım 2020'de hazırladığı raporda, 2020 yılında Boko Haram'ın Kamerun'da sivillere yönelik eylemlerinin, Nijerya, Nijer ve Çad'da düzenlediği saldırılarından daha fazla olduğu belirtilmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.