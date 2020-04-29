İnsan Hakları İzleme Örgütü: Lübnan ordusu göstericilere karşı orantısız güç kullandı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan ordusunun 27 Nisan'daki protestolarda göstericilere karşı orantısız güç kullandığını belirtti.

HRW, Lübnan'daki ekonomik krizi protesto etmek için önceki gün ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da düzenlenen gösteriler sırasında yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Lübnan ordusunun gerekçesiz biçimde kullandığı orantısız güç sonucu bir gösterici yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Lübnan hükümetinin, sorumluluğunu yerine getirerek olayla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, orduya da soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW yetkililerinden Aye Meczub, "Trablusşam, Lübnan'ın en yoksul kentlerinden biridir. Hükümet, insanlara yiyecek ve diğer yaşamsal gereksinimlerini garantileyecek hakkı sağlayamadı." ifadelerini kullandı.

Meczub ayrıca ordunun orantısız güç kullanmasının eylemlerde hakkını arayan bir göstericinin ölümüne neden olduğunun altını çizdi.

Ekonomik kriz nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde 27 Nisan'da düzenlenen protestolarda bazı banka şubeleri ile askeri araçlar ateşe verilmişti. Ordunun göstericilere sert müdahalesi sonucu yaralanan onlarca göstericiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Önceki gün Tarblusşam'da başlayan gösteriler, dün başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelere de yayılarak gecenin geç saatlerine kadar sürmüştü.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığı ifade ediliyor.