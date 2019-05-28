İnsan Hakları İzleme Örgütü: Mısır'da sivillere yönelik savaş suçu işleniyor
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda ordu ve polis ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, bölgede yaşayan sivillere karşı uzun yıllardır savaş suçu işlediğini belirterek operasyonları bitirme çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:38
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda ordu ve polis ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, bölgede yaşayan sivillere karşı uzun yıllardır savaş suçu işlediğini belirterek operasyonları bitirme çağrısı yaptı.
HRW tarafından iki yıllık araştırma sonucu hazırlanan 134 sayfalık raporda, İsrail ve Gazze Şeridi'ne sınırı olan bölgede, özellikle çatışmaların sıklaştığı 2013 yılından bu yana karadan ve havadan yapılan saldırılar sonrası yüzlerce sivilin işkence, keyfi gözaltı, adam kaçırma ve yargısız infaz gibi eylemlere maruz kaldığı belirtiliyor.
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