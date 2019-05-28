Son Dakika Haberleri: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Mısır'da sivillere yönelik savaş suçu işleniyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Mısır'da sivillere yönelik savaş suçu işleniyor

1 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda ordu ve polis ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, bölgede yaşayan sivillere karşı uzun yıllardır savaş suçu işlediğini belirterek operasyonları bitirme çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Mısır'da sivillere yönelik savaş suçu işleniyor, System.String[]
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda ordu ve polis ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, bölgede yaşayan sivillere karşı uzun yıllardır savaş suçu işlediğini belirterek operasyonları bitirme çağrısı yaptı.

HRW tarafından iki yıllık araştırma sonucu hazırlanan 134 sayfalık raporda, İsrail ve Gazze Şeridi'ne sınırı olan bölgede, özellikle çatışmaların sıklaştığı 2013 yılından bu yana karadan ve havadan yapılan saldırılar sonrası yüzlerce sivilin işkence, keyfi gözaltı, adam kaçırma ve yargısız infaz gibi eylemlere maruz kaldığı belirtiliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:38 
Sina Yarımadası, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Şarkıcı Gabriel Diniz, Brezilya'da Düşen Uçakta Hayatını Kaybetti Rusya'da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:42:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnsan Hakları İzleme Örgütü: Mısır'da sivillere yönelik savaş suçu işleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]