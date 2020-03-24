İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden siyasi tutukluların af paketine dahil edilmesi için çağrı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden siyasi tutukluların af paketine dahil edilmesi için çağrı - Son Dakika Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden siyasi tutukluların af paketine dahil edilmesi için çağrı

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Türkiye Sorumlusu Emma Sinclair-Webb Türkiye'de cezaevlerinde bulunan bütün tutukluların koronavirüs salgınından dolayı koruma altına alınması gerektiği konusunda hükümete çağrıda bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden siyasi tutukluların af paketine dahil edilmesi için çağrı, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Türkiye Sorumlusu Emma Sinclair-Webb Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 'bütün mahkumlarn koronavirüs salgınından dolayı koruma altına alınması gerektiği konusunda' hükümete çağrıda bulundu.


HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sosyal medya hesabı üzerinden, "Yargı Paketinde Ayrımcılığa Yer Yok - Siyasi Mahpusa da Eşit İndirim" başlıklıklı bir imza kampanyası başlattı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:17 

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