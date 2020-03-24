İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden siyasi tutukluların af paketine dahil edilmesi için çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Türkiye Sorumlusu Emma Sinclair-Webb Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 'bütün mahkumlarn koronavirüs salgınından dolayı koruma altına alınması gerektiği konusunda' hükümete çağrıda bulundu.



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sosyal medya hesabı üzerinden, "Yargı Paketinde Ayrımcılığa Yer Yok - Siyasi Mahpusa da Eşit İndirim" başlıklıklı bir imza kampanyası başlattı.