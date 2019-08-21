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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Yemen açıklaması

1 saat önce

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arap Koalisyonun Yemen'de 2018 yılından bu yana 47 balıkçıyı öldürdüğünü açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Yemen açıklaması, System.String[]
ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arap Koalisyonun Yemen'de 2018 yılından bu yana 47 balıkçıyı öldürdüğünü açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) açıklamasına göre, Suudi öncülüğündeki koalisyona bağlı deniz kuvvetleri, 2018'den bu yana Yemenli balıkçıların teknelerine en az 5 saldırı düzenledi. Koalisyon savaş gemileri ve helikopterleri, 7'si çocuk olmak üzere en az 47 Yemenli balıkçıyı öldürdü ve 100'den fazla kişiyi gözaltın aldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün acil servisler müdür yardımcısı Priyanka Mutabarthy açıklamasında, "Koalisyon deniz kuvvetleri, meşru askeri hedefler olduğundan doğrultmadan defalarca Yemen balıkçı teknelerine ve balıkçılara saldırdı" dedi.

HRW'nın açıklamasında koalisyonun, 3'ü çocuk olmak üzere en az 115 balıkçı gözaltına aldığı kaydedilirken, 7 eski tutuklu Suudi yetkililerin tutukladıkları balıkçılara ve mürettebata işkence yaptıklarını ve suiistimal ettiklerini, aileleri, avukatları ve Yemen hükümetinin temsilcileriyle temasa geçmelerini engelledikleri belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) soruşturma ile ilgili "Koalisyon, savaş suçları ve balıkçı teknelerine yapılan saldırıların iddialarına dair soruşturma açmadı" ifadelerini kullandı. Örgüt, ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin, savaş gemileri ve helikopterler dahil, Suudi Arabistan'a yapılan tüm silah satışlarını derhal durdurması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten itibaren Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - NEW YORK
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
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