İnsan Hakları İzleme Örgütü: Salgınla mücadele uygulamaları milyonlarca Lübnanlıyı açlıkla tehdit... - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele uygulamaları nedeniyle milyonlarca kişinin açlık tehdidiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

HRW, Lübnan'da koronavirüs salgınına karşı hükümetin geçen aydan bu yana uyguladığı sokağa çıkma yasağının yanı sıra bir dizi önlemin vatandaşa yönelik etkilerine ilişkin açıklama yayımladı.

Küresel Kovid-19 salgınının Lübnan'daki mevcut ekonomik krizi daha da derinleştirdiği ve sosyal koruma sistemindeki eksiklikleri gün yüzüne çıkardığına işaret edilen açıklamada, hükümetin, salgınla mücadele çerçevesinde durumu kritik aileleri doğrudan desteklemek için uluslararası yardımlara başvurması gerektiği belirtildi.

Hükümetin bugüne kadar yardımlar konusunda bazı vaatlerde bulunduğuna ancak henüz hiçbir adım atmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Hükümet, koordineli ve sağlam bir yardım planını ivedilikle geliştirmezse salgınla ilgili uygulamalar nedeniyle milyonlarca Lübnanlı açlık tehdidiyle karşı karşıya kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Salgın önlemlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra Lübnan'da birçok kişinin kira ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticari taksi işleten bir vatandaş, salgın yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine yazılan ceza üzerine aracını ateşe verdi. Seyyar satıcı bir diğer vatandaş ise polisin işini engellemesinin ardından tezgahını caddeye bıraktı.

Kirasını ödeyemeyen bir inşaat işçisi de böbreğini satılığa çıkardı. Salgın önlemlerinden sonra ekonomik zorluklara karşı başkent Beyrut ve Trablusşam kenti başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenlendi."

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW yetkililerinden Lina Zemet, Lübnan'da salgının önüne geçmek için alınan önlemlerin yoksulluk ve ekonomik zorlukları artırdığını vurguladı.

Zemet, hükümet destek vermediği takdirde nüfusun yarısından fazlasının gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını kaydetti.

Lübnan'da Kovid-19 önlemleri

Lübnan hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.

Hükümet, 26 Mart'ta açıkladığı yeni kararla bazı istisnalar dışında ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk kez görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 575, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 19 olarak açıklamıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.