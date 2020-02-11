İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye'de kayıp binlerce insanı araştırma çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye'de kayıp binlerce insanı araştırma çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye'de kayıp binlerce insanı araştırma çağrısı yaptı

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kürt yetkililer ve Suriye hükümetine IŞİD tarafından kontrol edilen bölgelerde ortadan kaybolan binlerce insanın akıbetini soruşturma çağrısı yaptı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Suriye'de kayıp binlerce insanı araştırma çağrısı yaptı, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kürt yetkililer ve Suriye hükümetine IŞİD tarafından kontrol edilen bölgelerde ortadan kaybolan binlerce insanın akıbetini soruşturma çağrısı yaptı.


HRW, salı günü yapılan çağrıda, yetkililerden aralarında yardım kuruluşlarında çalışanlar, gazeteciler ve aktivistlerin de bulunduğu kayıp 8 binden fazla insan için araştırma yapılmasını istedi.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:30 
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