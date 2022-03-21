İnsan Hakları İzleme Örgütü: Ukrayna-Rusya savaşı Orta Doğu'da gıda krizini tetikliyor - Son Dakika
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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Ukrayna-Rusya savaşı Orta Doğu'da gıda krizini tetikliyor

21.03.2022 22:34
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Ukrayna-Rusya savaşı Orta Doğu'da gıda krizini tetikliyor

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Rusya-Ukrayna savaşının, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, "gıda fiyatlarında artışa ve yoksulluğun derinleşmesine" yol açtığını bildirdi.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Rusya- Ukrayna savaşının, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, "gıda fiyatlarında artışa ve yoksulluğun derinleşmesine" yol açtığını bildirdi.

HRW, "Rusya'nın Ukrayna İşgali Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Açlığı Artırıyor" başlıklı bir rapor yayımladı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki yönetimlere, Ukrayna'daki çatışmanın gıda krizini şiddetlendirmeyeceği şekilde tedbirler almaları çağrısı yapılan raporda, bölge halkının gıda temin hakkının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Raporda, Rusya ile Ukrayna'nın bölgeye en çok tarım ürünleri ihraç eden ülkeler olduğu hatırlatılarak, mevcut savaş nedeniyle şu anda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gıda fiyatlarında artış ve yoksulluğun şiddetlendiği uyarısı yapıldı.

HRW Orta Doğu ve Kuzey Afrika Özel Direktörü Lama Fakih, raporda, "Gıdanın temini ve satın alım sorununa yoğunlaşamadıkça Ukrayna'daki çatışma, başta Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere dünyadaki gıda krizinin kötüleşmesi riskini yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Raporda, Ukrayna ve Rusya'dan buğday veya tarım ürünleri ithal eden Mısır, Lübnan ve Libya üzerinden veriler paylaşıldı.

Lübnan'ın 2020'de buğdayın yüzde 80'ini Ukrayna'dan ithal ettiği ve liman patlaması sonucu buradaki buğday silolarının yıkılması nedeniyle sadece bir aylık tahıl stoku yapabildiği aktarılan raporda, Mısır'ın da ayçiçek yağının yarısını Ukrayna'dan ithal ettiğine dikkat çekildi.

Raporda Libya'nın buğday ithalatının yüzde 40'ını Ukrayna'dan yaptığı, Rusya'nın başlattığı savaşın ilk haftasında Libya'da buğday ve un fiyatlarında yüzde 30'luk artış yaşandığı aktarıldı.

HRW raporunda ayrıca Suriye ve Yemen halklarının halihazırda zor koşullarda olduğuna işaret edilerek, Rusya-Ukrayna savaşıyla gıda temininin daha da kötüleşeceği uyarısı yapıldı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü: Ukrayna-Rusya savaşı Orta Doğu'da gıda krizini tetikliyor - Son Dakika


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