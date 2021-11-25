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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yemen'deki Husiler, Marib'de sivil alanları füzelerle hedef aldı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yemen'deki Husiler, Marib'de sivil alanları füzelerle hedef aldı

25.11.2021 13:43
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yemen'deki Husiler, Marib'de sivil alanları füzelerle hedef aldı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib ilinde sivil yerleşim alanlarına top ve balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib ilinde sivil yerleşim alanlarına top ve balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

HRW, yaptığı yazılı açıklamada, Marib'de Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetlenen çatışmaların, ülkedeki milyonlarca sivil ve yerinden edilmiş insanın durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

"Husiler, Marib'e yönelik saldırılarında ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim alanlarını top ve balistik füzelerle hedef aldı." denilen açıklamada, saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu bazı sivillerin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların yeni bir göç dalgasına neden olduğu kaydedildi.

Ekim ayında 100 sivil öldü veya yaralandı

Açıklamada ayrıca, "Yemen'deki savaşta ekim ayında çocukların da aralarında bulunduğu 100 sivil öldü veya yaralandı. Bu, son yıllarda en yüksek can kaybının olduğu ay olarak kayıtlara geçti." bilgisi verildi.

HRW'den Yemen Araştırmacısı Efrah Nasır da yaptığı yazılı açıklamada, "Marib'deki siviller ve yerinden edilmiş insanlar yaklaşık iki yıldır çapraz ateş altında kalıyor. Bazı siviller ciddi yoksunluk sıkıntısı çekiyor. Husilerin sivillere yönelik gelişigüzel saldırıları ve insani yardım erişimini engellemeleri, insan hakları sicillerine eklenen utanç verici bir durum haline geldi." ifadelerine yer verdi.

Nasır, çatışmalardan dolayı yeni göç dalgasına maruz kalan sivillerin kış aylarında kendilerini zor bir yaşamın beklediğini, dolayısıyla yardım kuruluşlarından acil ve kapsamlı bir yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İnsan Hakları, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yemen'deki Husiler, Marib'de sivil alanları füzelerle hedef aldı - Son Dakika


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