İnsan Hakları İzleme Örgütünden ASEAN ülkelerine Arakan çağrısı Açıklaması - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütünden ASEAN ülkelerine Arakan çağrısı Açıklaması

KUALA İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerine Arakanlı mülteciler meselesinde daha sorumlu hareket etme çağrısı yaptı.

KUALA İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerine Arakanlı mülteciler meselesinde daha sorumlu hareket etme çağrısı yaptı.

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HRW Asya Direktörü Brad Adams, ASEAN liderlerinin, yıllardır Arakanlıların dramı karşısında hiçbir şey yapmadığına dikkati çekerek, "Arakan krizine yaklaşımlarını hemen değiştirmeliler. Myanmar'da, mülteci kamplarında ve denizde Arakanlıların korunması için bölgesel eş güdümlü adımlar atılmalı, mültecilerin evlerine güven içinde dönebilmesi için Myanmar devletine baskı yapılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Malezya ve Tayland'ın, kara sularına deniz yoluyla geçmeye çalışan Arakanlı sığınmacıları geri çevirmesini eleştiren Adams, "ASEAN üyesi ülkeler zarar verici sessizliklerinden vazgeçmeli ve Myanmar yönetiminin Arakanlıları istismarlarına karşı cevap verme konusunda hazırlığını göstermelidir." şeklinde konuştu.

Adams, "ASEAN hükümetlerinin mültecilerin güvenliğinden ziyade geri dönmesi gündemine odaklanması, Arakanlıların hayatının duygusuzca ihmal edildiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

ASEAN ülkelerinden Malezya, 9 Haziran'da Langkawi adasına deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

10 Haziran'da da Tayland, Koh Adang kıyılarına yanaşan 300 kişilik sığınmacı gemisini geri çevirmişti.

Mültecilerin geri çevrilmesi üzerine yazılı açıklama yayımlayan HRW, iki ülkeyi Arakanlı mülteciler konusunda uyararak, "Malezya ve Tayland, denizde mahsur kalmış Arakanlı sığınmacıları kurtarmalı ve sığınma alabilmeleri için yardımcı olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:07 Kaynak: AA

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