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İnsan Hakları İzleme Örgütünden Bangladeş'te kayıpların soruşturulması çağrısı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütünden Bangladeş'te kayıpların soruşturulması çağrısı

16.08.2021 15:14
İnsan Hakları İzleme Örgütünden Bangladeş'te kayıpların soruşturulması çağrısı, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeş güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen kişilerle ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeş güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen kişilerle ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu.

HRW'nun web sitesindeki raporunda, Bangladeş'te "zorla kaybedildiği" söylenen 86 kişinin fotoğraflarını yayınlayarak ve bu kişilere ilişkin bilgiler verdi.

Raporda, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümeti tarafından aşırılıkçı gruplar ile mücadele kapsamında kurulan "Hızlı Eylem Taburu (RAB)" söz konusu kayıplardan sorumlu tutuldu.

Bangladeş'teki insan hakları grupları tarafından sağlanan verilerin kullanıldığı raporda, Başbakan Hasina'nın göreve geldiği 2009 yılından bu yana yaklaşık 600 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu bildirildi. Raporda, bazı mağdurların haftalarca ve aylarca bilinmeyen yerlerde gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye çıkarıldığı, bazılarının ise yetkililerin polisle çatışma olarak nitelendirdiği olaylarda öldürüldüğüne işaret edildi.

Temmuz 2020 ile Mart 2021 arasında kayıp kişilerin aileleri ve yakınları ile yapılan 115'ten fazla görüşmeye dayandırılan raporda, Bangladeş hükümetinin konuyla ilgili soruşturma yürütülmesini reddettiği iddia edildi.

HRW, söz konusu kayıpların soruşturulması için BM'ye çağrıda bulundu.

HRW Asya Direktörü Brad Adams, hükümetin kayıpların soruşturulmasına yönelik isteksizliğine işaret ederek, "Bangladeş makamları hükümetin güvenlik güçleri tarafından zorla kaybedilenleri anlamlı bir şekilde ele alma niyetinin olmadığını açıkça göstererek mağdurlarla dalga geçiyor ve soruşturmaları sürekli olarak engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Adams, kayıp kişilerin ailelerin giderek umutlarını yitirdiğini belirterek, insan hakları uzmanlarının konuya ilişkin soruşturma açmaları gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Güvenlik güçleri, İnsan Hakları, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütünden Bangladeş'te kayıpların soruşturulması çağrısı - Son Dakika


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