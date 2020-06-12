İnsan Hakları İzleme Örgütünden Malezya ve Tayland'a Arakan çağrısı Açıklaması - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütünden Malezya ve Tayland'a Arakan çağrısı Açıklaması

KUALA İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakanlı sığınmacılara insani yardım ve sığınma sağlamaları için Malezya ve Tayland'a çağrıda bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden Malezya ve Tayland'a Arakan çağrısı Açıklaması, System.String[]

KUALA İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arakanlı sığınmacılara insani yardım ve sığınma sağlamaları için Malezya ve Tayland'a çağrıda bulundu.

Malezya'nın Langkawi adasına gelen 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almasını ve Tayland'ın Koh Adang kıyılarına yanaşan 300 kişilik sığınmacı gemisini geri çevirmesini hatırlatan HRW, "Malezya ve Tayland, denizde mahsur kalmış Arakanlı sığınmacıları kurtarmalı ve sığınma alabilmeleri için yardımcı olmalıdır." açıklamasını yaptı.

HRW, bu iki sığınmacı teknesinin şubatta Bangladeş'in güney kıyılarından açıldığını ve Arakanlıların yaklaşık 4 aydır denizde olduğunu vurgulayarak, "Güneydoğu Asya hükümetleri, Myanmar ordusunun kovduğu çaresiz durumdaki Arakanlı sığınmacıları koruma hususunda sorumluluğu duyarsızca başkalarının üzerine atmaktadır." ifadesini kullandı.

Arakanlıların zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan HRW, "Malezya ve Tayland, sığınmacıların ülkelerinden kaçarken aldığı hayati risklere ve eziyetlere duyarsız kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya, 9 Haziran'da Langkawi adasına deniz yoluyla giriş yapan 269 Arakanlı sığınmacıyı gözaltına almıştı.

Bu hafta içinde Malezya'nın, 300 Arakanlı sığınmacıyı taşıyan bir gemiyi de kara sularından geri çevirdiği öğrenilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Tayland, Malezya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:47 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütünden Malezya ve Tayland'a Arakan çağrısı Açıklaması - Son Dakika Dünya

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