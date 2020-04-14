İnsan Hakları İzleme Örgütünden Yunanistan'a refakatsiz çocuk sığınmacılar serbest bırakılsın... - Son Dakika
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İnsan Hakları İzleme Örgütünden Yunanistan'a refakatsiz çocuk sığınmacılar serbest bırakılsın...

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korumasız ve kötü koşullarda gözaltında tutulan refakatsiz çocuk sığınmacıların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden Yunanistan'a refakatsiz çocuk sığınmacılar serbest bırakılsın..., System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı korumasız ve kötü koşullarda gözaltında tutulan refakatsiz çocuk sığınmacıların serbest bırakılması çağrısında bulundu.


HRW, "Çocuklara Özgürlük" adlı kampanya başlatarak, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i harekete geçmeye çağırdı.

Miçotakis'in, "hijyenik olmayan polis hücreleri ve merkezlerde gözaltına alınan yüzlerce refakatsiz çocuk sığınmacıyı serbest bırakması gerektiği" belirtilen açıklamada, çocukların kötü gözaltı koşullarından kurtarılmasının onları salgına karşı koruyabileceği değerlendirmesine yer verildi.


Yunanistan'ın, ailesi ve yakını olmayan çocukları yıllardır polis hücreleri ve gözaltı merkezlerinde tuttuğu hatırlatılan açıklamada, HRW'nin hükümetlerden bu ciddi insan hakları ihlalini sonlandırmasını istediği ifade edildi.

Yunan hükümetinin verilerine göre 31 Mart'tan itibaren 331 çocuğun polis hücrelerinden taşınmayı beklediği kaydedilen açıklamada, 180 çocuğun da gözaltında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, çocukların keyfi ve uzun süreli gözaltılarda, sağlıksız ve aşağılayıcı koşullar altında kötü muameleye maruz kaldığına dikkat çekildi. Çocukların genellikle tıbbi tedavi, psikolojik danışmanlık veya yasal yardım alamadığına işaret edilerek, gözaltıların, çocukların gelişimi ve ruh sağlığı üzerinde yüksek derecede kaygı, depresyon ve travma gibi ciddi uzun vadeli etkileri olacağına değinildi.

Yunanistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:08 Kaynak: AA

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