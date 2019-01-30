Son Dakika Haberleri: İnsan Hakları Komiseri: Fransa'daki durum endişe verici

İnsan Hakları Komiseri: Fransa'daki durum endişe verici

37 dakika önce

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri sırasında ortaya çıkan şiddet görüntülerinden endişe duyduğunu söyledi ve hükümete temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Komiseri: Fransa'daki durum endişe verici, System.String[]
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri sırasında ortaya çıkan şiddet görüntülerinden endişe duyduğunu söyledi ve hükümete temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:11 

Avrupa, Fransa, Ekonomi
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