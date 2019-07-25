Son Dakika Haberleri: İnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetledi
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İnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetledi

41 dakika önce

MUŞ'un Varto İlçesi İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında nezarethaneleri denetledi.

İnsan Hakları Kurulu, Varto'da nezarethaneleri denetledi, System.String[]
MUŞ'un Varto İlçesi İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Erkan Kaçmaz başkanlığında nezarethaneleri denetledi. Kaymakam Kaçmaz, tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için rapor hazırladıklarını söyledi.
Belediye temsilcisi, il genel meclisi ilçe üyesi, siyasi parti temsilcileri ile avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşan İnsan Hakları Kurulu, Kaymakam Erkan Kaçmaz'ın makam odasında yapılan toplantının ardından, polis ve jandarmaya ait nezarethaneleri denetledi.
Denetimin ardından açıklama yapan Kaymakam Erkan Kaçmaz, eksiklerini belirledikleri nezarethanelerde yetkilileri uyardıklarını belirtti. Hazırladıkları raporları ilgili yerlere göndereceklerini ifade eden Kaçmaz, denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.



- Muş
Varto, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:45 Kaynak: DHA
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