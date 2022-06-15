İnsan hakları kuruluşlarından, Suudi Arabistan'ın ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı - Son Dakika
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İnsan hakları kuruluşlarından, Suudi Arabistan'ın ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı

15.06.2022 19:00
İnsan hakları kuruluşlarından, Suudi Arabistan'ın ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı

İnsan hakları kuruluşları, Birleşmiş Milletler'e (BM), Suudi Arabistan'ın insan hakları yükümlülüklerine uyması için baskı yapması çağrısında bulundu.

İnsan hakları kuruluşları, Birleşmiş Milletler'e (BM), Suudi Arabistan'ın insan hakları yükümlülüklerine uyması için baskı yapması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), El-Kıst (ALQST) İnsan Hakları Kuruluşu ve Körfez İnsan Hakları Merkezi (GCHR), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin (UNHRC) 50'nci oturumu vesilesiyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın insan hakları yükümlülüklerine uyması için UNHRC üyesi devletlere çağrı yapılarak destek istendi.

İnsan hakları kuruluşlarının UNHRC'yi Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini incelemeye davet ettiği açıklamada, "Yalnızca uzun süreli bir baskı yoluyla, Suudi Arabistan'ın insan hakları ve özgürlükler konusunda kayda değer bir gelişim göstermesi sağlanabilir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın 12 Mart'ta 81 kişiyi idam ettiği hatırlatılırken, bunlardan "41'inin ülkenin doğusundaki Şii Müslümanlardan olduğu" vurgulandı.

UNHRC'nin önceki oturumlarında Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerine ilişkin ortak açıklama yapıldığı ve idam cezası verilen çocuk yaştaki protestocuların affedildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın insan hakları durumunun 2020 yılından itibaren giderek kötüleştiğine vurgu yapılan açıklamada, bu durumun keyfi gözaltı ve tutuklamaları kapsadığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan hakları kuruluşlarından, Suudi Arabistan'ın ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı - Son Dakika

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