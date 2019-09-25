Son Dakika Haberleri: İnsan hakları örgütleri: Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde bin 100 kişi göz altına alındı
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İnsan hakları örgütleri: Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde bin 100 kişi göz altına alındı

16 dakika önce

Gözaltına alınanlar arasında bir muhalif siyasetçi, bir cumhurbaşkanlığı adayı sözcüsü ve ünlü bir yazar da bulunuyor

İnsan hakları örgütleri: Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde bin 100 kişi göz altına alındı, System.String[]

Mısır'da ülke genelinde hafta sonundan bu yana Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi aleyhine gösteriler yapan bin 100 kişi göz altına alındı.


Gözaltına alınanlar arasında bir muhalif siyasetçi, bir cumhurbaşkanlığı adayı sözcüsü ve ünlü bir yazar da bulunuyor.

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Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:00 
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