İnsan hakları örgütleri: Mısır'da Sisi karşıtı gösterilerde bin 100 kişi göz altına alındı
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Gözaltına alınanlar arasında bir muhalif siyasetçi, bir cumhurbaşkanlığı adayı sözcüsü ve ünlü bir yazar da bulunuyor
Mısır'da ülke genelinde hafta sonundan bu yana Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi aleyhine gösteriler yapan bin 100 kişi göz altına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında bir muhalif siyasetçi, bir cumhurbaşkanlığı adayı sözcüsü ve ünlü bir yazar da bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:00
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