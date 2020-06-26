İnsan hakları örgütleri, Mısırlı aktivist Sultan'ın ailesinin tutuklanmasını kınadı - Son Dakika

İnsan hakları örgütleri, Mısırlı aktivist Sultan'ın ailesinin tutuklanmasını kınadı

Uluslararası ve Mısır'daki insan hakları örgütleri, Mısır emniyet güçlerinin, askeri darbe sonrasında tutuklanan ve bir yıldan uzun süre açlık grevi yapan Mısır asıllı Amerikan vatandaşı hukukçu aktivist Muhammed Sultan'ın ailesinin tutuklanmasını kınadı.

Uluslararası ve Mısır'daki insan hakları örgütleri, Mısır emniyet güçlerinin, askeri darbe sonrasında tutuklanan ve bir yıldan uzun süre açlık grevi yapan Mısır asıllı Amerikan vatandaşı hukukçu aktivist Muhammed Sultan'ın ailesinin tutuklanmasını kınadı.

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Uluslararası ve Mısır'daki 21 insan hakları örgütü, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) internet sitesinden yayınlanan ortak bildiride, Sultan'ın ailesinden 5 kişinin tutuklanmasını kınadı.

HRW'nin internet sitesinde yayınlanan ortak bildiride, Muhammed Sultan'ın Amerikan Mahkemesi'nde Mısır emniyet güçlerinin, gece saatlerinde ailesinden 20-24 yaşlarındaki 5 erkeğin tutuklandığını söylediği belirtildi.

Bildiride, Sultan'ın ailesindeki tutuklamaların, 1 Haziran'da Amerikan mahkemesine Mısır'da tutuklu kaldığı sürede gördüğü işkence ile ilgili eski Mısır Başbakanı Hazim el-Beblavi'ye açtığı davanın intikamını almak için yapıldığı iddia edildi.

Mısır emniyet güçlerinin Sultan'ın ailesine yönelik baskısının devam ettiği vurgulanan bildiride, tutuklamaların endişe verici olduğu ifade edildi.

Bildiride ayrıca, insan hakları örgütleri Mısır yönetimine, Sultan'ın ailesinden tutuklananların derhal serbest bırakması ve Mısırlı aktiviste ve ailesine yönelik sistematik intikam almaktan çabasından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Bildiride, HRW'nin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü, Freedom House, Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Ağı ve Mısır İnsan Hakları Cephesi'nin de imzası bulunuyor.

Mısır makamlarından, insan hakları örgütlerinin yayınladığı bildiriye yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

Aktivist Muhammed Sultan

Müslüman Kardeşler Hareketi'nin yöneticilerinden birinin oğlu olan Amerikan vatandaşı aktivist Muhammed Sultan, 2013'te "Rabia operasyon odası" davasında tutuklanarak 25 yıl hapse mahkum edildi.

Sultan, Mısır'da 400 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra tutuklu bulunduğu hapishaneden Mayıs 2015'te serbest bırakılarak ABD'ye gönderildi.

ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, açlık grevini "baskı ve radikalleşmeye direnmek için bir çıkış yolu" olarak tanımlayan ve babası da Mısır'da tutuklandıktan sonra idam cezasına çarptırılan Sultan, "Sisi yönetimi, yaptığı zulümler karşılığında bedel ödemek zorunda kalmadığı için her şekilde baskı uygulamaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 01:57 Kaynak: AA

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