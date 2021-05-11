İnsan Hakları Örgütleri, Myanmar'dan kaçıp Tayland'a sığınan muhabirlerin ülkelerine geri gönderilmemelerini istedi - Son Dakika

İnsan hakları örgütü Uluslararası Af Örgütü ve haber kuruluşu Burma'nın Demokratik Sesi, Taylandlı yetkililerden, Myanmar'dan kaçan ve 9 Mayıs'ta Tayland'da gözaltına alınan 3 muhabirin fiziksel şiddetle karşı karşıya kalabilecekleri ve tutuklanabilecekleri gerekçesiyle ülkelerine geri gönderilmemesini istedi.

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, Tayland'da gözaltına alınan muhabirlerin Myanmar'a gönderilmeleri halinde fiziksel şiddete maruz kalabilecekleri belirtildi.

Myanmar merkezli medya örgütü Burma'nın Demokratik Sesi'nin Bölge Direktör Yardımcısı Ming Yu Hah da Tayland'a sığınan çalışanlarının, Myanmar'a geri gönderilmeleri halinde işkence, kötü muamele ve ölüm riski ile karşı karşıya kalacaklarını bu nedenle geri gönderilmemelerinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taylandlı yetkililerin gözaltına alınan Myanmarlı gazetecilerin davalarında olası insani çözümler bulunmasına ilişkin çaba sarf edildiği dile getirdi.

Burma'nın Demokratik Sesi'nin 3 çalışanı ve 2 aktivist, 9 Mayıs'ta Chiang Mai'de polis kontrolü sırasında yasa dışı yollarla Tayland'a girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Myanmar'da askeri cunta, Burma'nın Demokratik Sesi'nin yayın lisansını iptal ettiği ve çalışmasını yasakladığı biliniyor.

Birleşmiş Milletler, nisanda yaptığı açıklamada Myanmar'daki askeri darbenin ardından şubattan bu yana 71 gazetecinin tutuklandığını duyurmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestolara ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 780 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.