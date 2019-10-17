Son Dakika Haberleri: İnsan hakları örgütlerinden BAE'ye çağrı
Son Dakika Güncel İnsan hakları örgütlerinden BAE'ye çağrı

İnsan hakları örgütlerinden BAE'ye çağrı

10 dakika önce

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren 140'tan fazla örgüt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 yıl hapse mahkum edilen insan hakları savunucusu Ahmed Mansur'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İnsan hakları örgütlerinden BAE'ye çağrı, System.String[]

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren 140'tan fazla örgüt, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 yıl hapse mahkum edilen insan hakları savunucusu Ahmed Mansur'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Ahmed Mansur'un derhal serbest bırakması talebiyle BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'a hitaben yazılan açık mektuba 142 kuruluş imza attı.

Mektupta, "İnsan hakları savunucusu Ahmed Mansur'un kötü ve insanlık dışı hapishane koşullarını protesto etmek için açlık grevine başlaması ve darbedilmesinden sonra hayatının tehlikede olabileceğine inanıyoruz. BAE hükümetine Mansur'u kayıtsız şartsız derhal serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Mektupta ayrıca Mansur'un Birleşmiş Milletler bünyesindeki insan hakları mekanizmalarıyla iş birliği yaptığı gerekçesiyle intikam için tutuklanmış olduğundan endişe duyulduğu dile getirildi.

İnsan hakları aktivisti Ahmed Mansur, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 20 Mart 2017'de BAE'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Bir yıldan uzun süre nerede tutulduğu açıklanmayan ve avukatıyla görüştürülmeyen Mansur, Mayıs 2018'de "devletin prestijine, statüsüne ve sembollerine hakaret etmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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