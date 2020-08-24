İnsan hakları örgütlerinden hapishanede ölen İhvan yetkilisi için uluslararası soruşturma çağrısı - Son Dakika

Mısır dışındaki insan hakları örgütleri, 13 Ağustos'ta Mısır'daki bir hapishanede gayriinsani şartlar altında hayatını kaybeden Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen isimlerinden İsam el-İryan'ın (66) ölümüne ilişkin uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

"Eş-Şihab İnsan Hakları Merkezi, Adale İnsan Hakları Kurumu ve Uluslararası Salam İnsan Hakları Organizasyonu" İhvan'ın önde gelen isimlerinden İryan'ın vefatıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Afrika İnsan Hakları Komisyonu ve Arap Birliğinin İnsan Hakları Konseyi üyelerine acil çağrıda bulunuldu.

İryan'ın ölümüne dair uluslararası soruşturma açılması istenen açıklamada, Mısır'daki insan hakları durumunun incelenmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır hükümetine İryan'ın ölümüyle ilgili "adil ve şeffaf" soruşturma yapması çağrısında bulunuldu.

İryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, 13 Ağustos'ta, güvenlik makamlarının kendisine tutuklu halde bulunan İryan'ın öldüğü bilgisini ilettiğini söylemişti.

İsam el-İryan Kimdir?

Mısır'da 1954'te doğan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) en önemli liderlerinden biri olan İryan, doktor ve politikacıydı.

Ordunun 2013'te yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı mevkilerinde faaliyet gösteren İryan, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.