İnsan hakları örgütlerinden İngiltere'ye Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurması çağrısı - Son Dakika

İnsan hakları örgütlerinden İngiltere'ye Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurması çağrısı

24.11.2020 04:13
İnsan hakları örgütlerinden İngiltere'ye Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurması çağrısı, System.String[]

Uluslararası insan hakları örgütleri, İngiltere'ye Yemen'de yıllardır süren savaşa katılmalarından dolayı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışını durdurması çağrısında bulundu.

Uluslararası insan hakları örgütleri, İngiltere'ye Yemen'de yıllardır süren savaşa katılmalarından dolayı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışını durdurması çağrısında bulundu.

Cenevre merkezli SAM Haklar ve Özgürlükler Örgütü ile İngiltere merkezli Barış ve Demokrasiye Destek Örgütü ortak rapor yayımladı.

Raporda, İngiltere'nin, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) gibi kuruluşların Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışının durdurulması yönündeki çağrılarına kulak vermesi gerektiği belirtildi.

İngiltere'nin 2010-2019 dönemindeki silah satışının yüzde 41'inin Suudi Arabistan'a gerçekleştirildiği ifade edilen raporda ayrıca bu ülkenin silah ithalatının yüzde 19'unun İngiltere'den yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'a İngiliz şirketleri tarafından resmi verilere göre 3 milyar sterlin değerinde uçak, helikopter ve askeri malzeme, 2,5 milyar sterlin değerinde de bomba, füze ve el bombaları satışı yapıldığı vurgulandı.

Yemen'e yönelik askeri operasyonların başlamasından bu yana Suudi Arabistan'a satılan savaş malzemesinin gerçek değerinin 16 milyar sterlinden az olmadığına dikkat çekildi.

Raporda, BAE'ye de satışı yapılan silahlara ve savaş malzemelerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"BAE, Arap koalisyon güçlerinin ön saflarında yer alan Suudi Arabistan'dan daha büyük bir şekilde askeri müdahalede ve hava saldırılarında bulunuyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) konuya ilişkin raporlarında 2015-2019 yılları arasında dünyanın en çok silah satın alan ülkesinin BAE olduğu kaydediliyor. İngiltere'nin en büyük silah müşterileri arasında bulunan BAE, Yemen bombardımanına başlamasından bu yana İngiltere'den 715 milyon sterlinlik askeri ürün satın aldı."

İran destekli Husiler'in başkent Sana'yı 2014'te işgali ile BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ele geçirmesi arasında kalan Yemen, yaşadığı ezici savaş şartlarından dolayı tarihinde en büyük insani krizi yaşıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, İngiltere, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan hakları örgütlerinden İngiltere'ye Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurması çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu Fatih Terim: Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu! Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak         
00:20
Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?         
22:59
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı         
22:38
Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor         
21:54
Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü         
21:08
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 04:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan hakları örgütlerinden İngiltere'ye Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışını durdurması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei