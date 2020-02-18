İnsan hakları örgütlerinden Japonya'ya Kuzey Kore'deki ihlallere taviz vermeme çağrısı - Son Dakika
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İnsan hakları örgütlerinden Japonya'ya Kuzey Kore'deki ihlallere taviz vermeme çağrısı

7 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşu ve örgüt, Japonya'ya, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerine taviz vermeme çağrısında bulundu.

İnsan hakları örgütlerinden Japonya'ya Kuzey Kore'deki ihlallere taviz vermeme çağrısı, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşu ve örgüt, Japonya'ya, Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerine taviz vermeme çağrısında bulundu.

HRW'nin yanı sıra Asya, Latin Amerika, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 54 örgüt, yaklaşık 300 sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda aktivistin bulunduğu çatı kuruluşlar, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili çalışmalarını sürdürmesini talep eden ortak mektup gönderdi.

Mektupta görüşlerine yer verilen HRW Japonya Direktörü Kanae Doi, Abe ve hükümetinin bir dönem Kuzey Kore'nin hem kendi hem de Japon vatandaşlarına yönelik uygulamalarını teşhir etme girişimlerinin öncüsü olduğunu hatırlattı.

Doi, Japon hükümetinin halihazırdaki "duruşunu yumuşatma" kararını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak "Japonya, Kuzey Kore'nin ihlallerinin soruşturulması ve hükümet yetkililerine işledikleri suçlarla ilgili hesap sorulabilmesine yönelik uluslararası çabaları güçlendirme öncülüğünü yeniden ele almalı." ifadesini kullandı.

Japon hükümetinin zayıf pozisyonunun Pyongyang yönetiminin ihlallerinin yaptırımsız kalacağı anlamına geleceğine işaret eden Doi, "Abe gerçekten Japon vatandaşlarının kaçırılması meselesini çözmek istiyorsa insan hakları konusundaki duruşunu güçlendirmeli." dedi.

Mektupta, Japon hükümetine, her yıl Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınamak için Birleşmiş Milletlere (BM) sunulan ortak kararda yer alması çağrısı da yapıldı.

Japonya, Mart 2019'da Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınamak için her yıl Birleşmiş Milletlere sunulan ortak kararda yer almama kararı almıştı.

Abe ise mayıs ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ön şartsız görüşebileceğini kaydetmişti.

Sivil Toplum Kuruluşu, Kuzey Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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