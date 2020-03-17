İnsan Hakları Örgütü, Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini listeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnsan Hakları Örgütü, Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini listeledi - Son Dakika

İnsan Hakları Örgütü, Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini listeledi

33 dakika önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan-Türkiye kara sınırındaki Yunan güvenlik güçleri ve kimliği belirsiz silahlı kişilerin, sığınmacıları ve göçmenleri gözaltına aldığı, eşyalarını çalıp, elbiselerini soyduktan sonra zorla Türkiye'ye geri gönderdiklerini, hatta sığınmacılara cinsel...

İnsan Hakları Örgütü, Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini listeledi, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Yunanistan- Türkiye kara sınırındaki Yunan güvenlik güçleri ve kimliği belirsiz silahlı kişilerin, sığınmacıları ve göçmenleri gözaltına aldığı, eşyalarını çalıp, elbiselerini soyduktan sonra zorla Türkiye'ye geri gönderdiklerini, hatta sığınmacılara cinsel tacizde bulunduklarını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, örgüt, 7-9 Mart tarihleri ??arasında zorla geri gönderilen 17'si erkek 4'ü kadın 21 sığınmacı ve göçmenle görüştü.

Görüşülen sığınmacı ve göçmenler, sınırı geçtikten sonraki birkaç saat içinde, çeşitli üniformalar giyen veya sivil silahlı kişiler ile maskeli kişiler tarafından yakalandıklarını anlattı.

Resmi ve gayri resmi gözaltı merkezleri ile yol kenarında tutulduklarını ifade eden sığınmacı ve göçmenler, Türkiye'ye geri gönderilmeden önce paraları, cep telefonları ve çantalarının çalındığını söyledi.

Güvenlik görevlileri ve silahlı kişilerin, kadınlar ve çocuklar dahil yakalanan herkese elektrik şoku verilme, sopa veya metal çubuklarla dövülme, ayak tabanlarına sürekli vurulma, yumruk ve tekme atma yoluyla saldırıda bulunduğunu kaydeden sığınmacı ve göçmenler, ayrıca cinsel saldırıya maruz kaldıklarını anlattı.

Cinsel tacizde bulundular

Açıklamada, zorla Türkiye'ye gönderilen Suriyeli bir adamın, "Yunan güvenlik güçleri, karımın üzerini aramaya çalıştılar ve göğüslerine dokundular. Sonra başörtüsünü ve pantolonunu çıkarmaya çalıştılar. Onları durdurmaya çalıştığımda ise çok ağır şekilde plastik ve metal çubuklar ile beni dövdüler, yumrukladılar. 2 yaşındaki kızımı kafasına ağır plastik bir çubukla vurdular, kafasında hala yara var." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Ayrıca silahlı kişilerin, kadınlar da dahil olmak üzere sığınmacı ve göçmenleri iç çamaşırlarına kadar soyduğu ve Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye dönmeye zorladıkları belirtildi.

"AB, Yunan güvenlik güçlerinin tacizleri gibi bir kalkanın arkasına saklanıyor"

Örgüt, Yunanistan'ı sığınma başvurularını bir ay süreyle askıya alma kararından geri dönmeye çağırırken, Yunan parlamentosundan da güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini araştırmasını, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) da sınırdaki müdahaleyi izlemesini istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mülteci hakları araştırmacısı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü avukatı Nadia Hardman, "Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'ın sığınmacıları korumasına ve AB genelinde güvenli bir şekilde yer değiştirmelerine yardımcı olmak yerine, Yunan güvenlik güçlerinin tacizleri gibi bir kalkanın arkasına saklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hardman, AB'nin, sığınmacılar ve göçmenleri, üzerindekilerini çalıp, elbiselerini soyarak zorla geri göndermek yerine ihtiyacı olan insanları koruması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin         
15:49
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 21:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan Hakları Örgütü, Yunan güvenlik güçlerinin kötü muamelelerini listeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]