İnsan hakları savunucuları, Danimarka'nın sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını eleştirdi

İnsan hakları savunucuları, Danimarka'nın da İngiltere gibi sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının uluslararası hukukun ihlali olduğu uyarısında bulundu.

Independent gazetesinin haberine göre, işkenceyle mücadeleye karşı kurulan "Freedom FromTorture" adlı insan hakları grubunun politika danışmanı Matilda Bryce, Danimarka'nın sığınmacıları gönderme konusunda İngiltere örneğini takip etmesini eleştirdi.

Bryce, Danimarka ve İngiltere'nin sığınmacıların karşılaşacağı riskleri görmezden geldiği konusunda endişeli olduğunu ve bu adımı "çok rahatsız edici" bulduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) iki ülkeyi de söz konusu girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu konusunda uyardığını vurgulayan Bryce, para karşılığında sığınmacı göndermenin iş birliğine dayalı uluslararası sistemin de altını oyduğunu belirtti.

Danimarka İşkenceye Karşı Enstitüsü CEO'su Rasmus Grue Christensen, Danimarka'nın sığınmacıları Ruanda'ya gönderme adımını "sorumsuzca ve zararlı" olarak nitelendirdi.

Christensen, sığınmacıları geri göndermek yerine "Ruandalılar ve Ruanda'da yaşayan mülteciler için insani ve kalkınma yardımına" odaklanılması halinde kendilerinin de çalışabileceğini ifade etti.

Danimarka'nın geçen yıl çıkardığı yasa

Danimarka Göçmenlik Bakanı Mattias Tesfaye, nisanda Danimarka'nın göçmenlerin transferi konusunda Ruanda ile görüştüğünü açıklamıştı.

Danimarka, 2021'de topraklarına gelen sığınmacıları farklı bir ülkedeki sığınma merkezine taşınmasına izin veren yasa çıkarmıştı, Tunus ve Etiyopya gibi ülkelere potansiyel bir sığınma anlaşması için başvurularda bulunmuş ancak bir aşama kaydedilememişti.

İngiltere, geçen hafta, Ruanda ile insan kaçakçılığı ağlarını kırmayı ve göçmen akışını durdurmayı amaçlayan yeni bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında İngiltere, ülkesine kaçak yollarla gelen binlerce sığınmacıyı Ruanda'ya yerleştirmeyi planladığını duyurmuştu.