İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Husiler Taiz'de 500 kişiyi alıkoydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Husiler Taiz'de 500 kişiyi alıkoydu - Son Dakika

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Husiler Taiz'de 500 kişiyi alıkoydu

6 saat önce

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'deki Husilerin Taiz ilinde 500 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Husiler Taiz'de 500 kişiyi alıkoydu, System.String[]

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'deki Husilerin Taiz ilinde 500 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

SAM'ın yayınladığı raporda, Husilerin Taiz iline bağlı Es-Salih kentindeki alıkoyma merkezine girme fırsatı bulan tarafsız 3 gözlemcinin izlenimlerine yer verildi.

Söz konusu merkezde 500 kişinin alıkonulduğu aktarılan raporda, bu kişilerin Husi militanlar tarafından aç bırakılma, temizlik imkanından yoksunluk ve güneş görmelerine izin verilmemesi gibi bir dizi fiziki ve psikolojik işkenceye tabi tutulduğu kaydedildi.

Raporda, "Taiz ilinde 29'u Husilere, 9'u hükümete, 9'u Yemen'in batı sahilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yanlısı güçlere ve 4'ü radikal gruplara ait olmak üzere 51 hapishane ve alıkoyma merkezi tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

"Korkunun mesken tuttuğu tutukevleri"

Raporda, Yemen'deki çatışan tarafların, gizli ve yasal olmayan hapishane veya alıkoyma merkezleri inşa ettiği ve bu durumun "endişe verici boyutlara ulaştığı" vurgulandı.

"Korkunun mesken tuttuğu tutukevi" olarak nitelendirilen alıkoyma merkezleri Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait Tedmur Cezaevi ve Fransa'daki Bastille Hapishanesi'ne benzetildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uluslararası kurumların 2019'un sonlarında yayımladığı raporlara göre, ülkede 6 yıldır devam eden çatışmalar geride 70 bin ölü veya yaralı bıraktı; her 10 Yemenliden 8'i ise insani yardımlara muhtaç hale geldi.

Cenevre, Yemen, Taiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi
Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Husiler Taiz'de 500 kişiyi alıkoydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]