İnsan hareketliliği arttı, polis işi olmayanları caddeye almadı - Son Dakika

Karabük'te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen insan hareketliliğinin artması üzerine polis ekipleri işi olmayan vatandaşları caddelere girişini yasakladı.



Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan Kemal Güneş Caddesi'nde yine haftanın ilk gününde insan hareketliliği yaşandı. 'Evde Kal' çağrısına uyulmaması ve kalabalığın artması üzerine polis ekipleri tek tek vatandaşlara caddeye giriş nedenini sorarken, işi olmayan vatandaşlar içeriye alınmadı. Maske takma kuralına uyan vatandaşların 'sosyal mesafe' kuralını gözardı etmesi üzerine ekipler sık sık uyarılarda bulundu. - KARABÜK