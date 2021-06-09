İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! - Son Dakika

Sosyal medyada bir inşaat işçisi tarafından paylaşılan görüntüler 'İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?' dedirtti. Görüntülerde henüz inşaat halinde olan binanın tuğla duvarını elindeki sopa ile iten işçi, tuğla duvarın nasıl sallandığını gözler önüne serdi.

"BURADA İNSAN YAŞAYACAK"

Videoda binayı yapan ustayı ve sert bir dille eleştiren vatandaş, "Deprem olduğu zaman insanların canları neden önemsiz. Anlatıyoruz anlamıyorlar. Bu duvarı görüyor musunuz? Ben işimden utanıyorum. Bu evlerde insan yaşayacak. Bakın, izleyin" sözlerini kullandı.