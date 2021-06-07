İnsan hayatına dokunan eğitim - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ile İnsanı Yardım Vakfı (İHH), Seka Park A.Ş ve Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile meslek edinmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelere dekoratif sabun yapım kursu verildi. Dört hafta süren eğitimlerde kursiyerler oldukça verimli bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak yeni bir meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

KO-MEK'TE HER BRANŞ VAR

Makineleşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte eskimeye yüz tutan dekoratif sabun yapımı günümüzde turistik eşyalarda ve hediyelik ürünlerde olduğu gibi birçok alanda hayatımızın içinde görülmektedir. Yapımı ve korunması oldukça zahmetli olan dekoratif sabunlar son zamanlarda yurt içinden ve yurt dışından oldukça fazla rağbet görmeye başladı. Dekoratif sabun yapımı kursu alanında uzun zamandır eğitim veren KO-MEK, ihtiyaç sahibi ailelere de eğitim verdi. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği dekoratif sabun yapımı kursunda kursiyerler; sabun şekillendirme ve renklendirmenin yanı sıra kalıba dökme ve kurutma tekniklerini öğreniyorlar.

KURSİYERLER ÇOK MUTLU

Evden kendi işini yapmak isteyen ev hanımları ve işe ihtiyacı olan ihtiyaç sahipleri dekoratif sabun yapımı için kolları sıvarken yapılan ürünlerde alıcısını bularak ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Dekoratif sabun yapımı kursuna katılan kursiyerler yeni bir meslek öğrenmenin heyecanı içinde olduklarını ifade ederek aile bütçesine katkı sağlamak için yaptıkları ürünleri satışa çıkaracaklarını ifade ettiler. Artık kendi paralarını kazanmanın mutluluğunu yaşayan kursiyerler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Tahir Büyükakın'a ayrıca teşekkür ettiler.

221 KİŞİ DEKORATİF SABUN YAPIM KURSU ALDI

Kocaeli'nde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 352 farklı branşta eğitim veren KO-MEK şimdiye kadar toplamda 679 bin 523 kişiye sertifika verdi. KO-MEK pandemi döneminde tüm önlemleri alarak online ve yüz yüze olmak üzere eğitimlere devam etti. Yeni dönemde de yoğun başvuru alan Dekoratif Sabun Yapımı kursunda KO-MEK'ten şimdiye kadar 221 kursiyer bu alanda eğitim aldı.

SABUN KALIBA GİRDİ

Tüm branşlarda olduğu gibi dekoratif sabun yapımı kursuna da oldukça yoğun ilgi gösteren kursiyerler KO-MEK kurslarında dekoratif sabun yapımına başlarken; Beyaz kalıp sabunu rendeleyerek içine bir miktar su katıp işe koyuluyorlar. Hamur kıvamına gelen sabun sonra yine isteğe bağlı olarak renklendirip kalıba yerleştirilebiliyor. Sabun bazlarını isteğe bağlı olarak çeşitli renklerde alabileceğiniz gibi şeffaf sabun bazı alarak içine çeşitli otlar koyabilirsiniz. Sabun bazınızı hazırlayıp kalıplara döktükten hemen sonra yüzeyde baloncuklar oluşabilir. Sprey kolonya kullanarak yüzeydeki baloncukları söndürebilirsiniz. Farklı renklerdeki sabun bazlarını kullanarak kat kat renkli bir sabun elde edebilirsiniz. Bunu yaparken her katta soğumasını beklemeniz gerekir.

SABUN İLE NELER YAPILIR

Göz nurunun maharetli ellerle buluşması ile başlayan yolculuk sonunda isteğe özgü desen, renk, motiflerle bezenen desenli veya desensiz ürünler ortaya çıkar. Üretilen bu ürünler ise; dekoratif süs eşyası ya da koku eşyası, turisttik eşya olarak kullanılabilir.