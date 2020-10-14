Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi

14.10.2020 16:07

Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi Eskişehir'de bir müzikholde 3 şişe kaçak alkol ele geçirildi Eskişehir'de yapılan kontrollerde, bir müzikholde 3 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi

Eskişehir'de bir müzikholde 3 şişe kaçak alkol ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yapılan kontrollerde, bir müzikholde 3 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesi maksadıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde alkol şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi hususlar titizlikle inceleniyor. Bugün gerçekleşen denetimlerde ise bir çok tekel ve alkol satan mekanlar kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde, Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde, 3 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Mekan sahibi hakkında gerekli yasal işlemler uygulanırken, alkollere ise el konuldu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edileceği bildirilirken, "Vatandaşlarımızın bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Halk sağlığının korunması adına, kurumlar arası işbirliğiyle, kaçak, sahte alkol üretim ve tüketiminin engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi
Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Eskişehir, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 'kaçak alkol' denetimi - Son Dakika

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