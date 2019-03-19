İnsan Hayatının İlk 1000 Günü Bu Yıl Nisan Ayında Mercek Altına Alınacak

Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişiminin %85'ini tamamladığı ilk 1000 günün önemine dikkat çekmek amacıyla Hayaller Fabrikası tarafından her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen "Geleceğin Ayak İzleri – İlk 1000 Gün Zirvesi"nin dördüncüsü bu yıl 10 Nisan 2019 tarihinde Point Hotel Barbaros'ta düzenlenecek. Geçtiğimiz 3 sene boyunca olduğu gibi bu sene de alanında uzman konuşmacıların yer alacağı zirvede, aşıların değeri ve önemi, anne sütünün önemi, anne ve bebek beslenmesi ve bebeklerde ek gıdalara geçiş süreci, bebek bakımı ve hijyen, bebeklerde uyku düzeninin sağlanması, lohusalık sürecinde annenin fiziksel ve ruhsal sağlığı, ebeveynlik yaklaşımı konularını ele alan geniş bir perspektif ile anne ve bebek sağlığıkonuşulacak.

Her yıl daha çok anne ve bebeğin hayatına dokunmak ve geleceğin sağlıklı nesilleri için daha bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla zirvedeki konuları genişlettiklerini söyleyen Hayaller Fabrikası Ajans Başkanı Şebnem Öğredik Çavuşoğlu, " Üç yıldır

Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight ile birlikte yaptığımız araştırma, bizlere ilk 1000 gün bilinirliğin hızla yaygınlık kazandığını ortaya koyuyor. İlk 1000 gün bilinirliği 2016 yılında yüzde 25 iken 2017 yılında yüzde 35, 2018 yılında ise yüzde 49'lara yükseldi. Alanında uzman kişilerden öğrenilmesi gereken bilgilerle ebeveynler, uzmanlar, markalar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek ilk 1000 gün dönemindeki anne ve bebek sağlığına dikkat çekmek ve ilk 1000 günün önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla çıktığımız bu yolda bu bilinci oluşturabilmekten dolayı çok mutluyuz. Her geçen yıl çok daha yoğun bir katılımla gerçekleşen zirvemizde bu yıl da katılım rekoru bekliyoruz." dedi.

Bilimsel bir yaklaşım ve titizlikle içeriği oluşturulan Zirvenin Danışma KurulundaDanone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Genel Müdürü Dr. Yalım Üner, Çocuk Hastalıkları ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. İlknur Kılıç,DORinsight Genel Müdürü Ömer Eren, Bilfen Anaokulları Koordinatörü Uzman Psikolog Hande Kızılöz Uluca, Lansinoh Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Derya İşçioğlu ve Expanscience Laboratuvarları Pazarlama Direktörü Gamze Turan yer alıyor.

Ebeveynleri, meslekleri gereği anne ve bebeklerle ilgilenen profesyonelleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini, etkileşimi yüksek sosyal medya kullanıcılarını bir araya getirecek olan zirvede katılım ücretsiz olup, www.geleceginayakizleri.com adresinden kayıt yaptırıp davetiye ile giriş sağlanabilir.

Zirve, Bilfen Okulları, Nutricia, Lansinoh Türkiye, Hipp, Mustela, La Roche Posaygibi sektör öncüsü markaların sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Hayaller Fabrikası –Hayaller Fabrikası, 2016 yılından bu yana "Geleceğin Ayak İzleri – İlk 1000 Gün Zirvesi"ni düzenlemektedir. İnsan hayatında ilk 1000 günün önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen zirve, bu alanda farkındalık yaratmayı ve her yıl daha fazla sayıda anne ve çocuğa dokunmayı hedeflemektedir. 2009 yılında kurulan Hayaller Fabrikası marka bilinirliğini yükseltip marka değerini artıracak reklam fikirleri geliştirir, sektörler içinde fark yaratacak reklam stratejileri üretir. Kurulduğu ilk günden bu yana; farklı fikirlerle ufukları genişletebilmeyi, yol haritası çizerken fikir alışverişinde bulunmayı, çok çalışmakta sınır tanımamayı, işbirliğine başlarken ki heyecanını hiç kaybetmeyen bir ajans, bir ekip ve bir çözüm ortağı olmak misyonuyla çalışır. Sosyal medya iletişimi alanında uzmanlaşmış ekibiyle stratejik iletişim, sosyal medya iletişimi ve yönetimi, sponsorluk iletişimi alanlarında danışmanlık ve ajans hizmetleri vermektedir.