"İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri" konulu eğitim verildi

Bilecik'te Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından AFAD çalışanlarına "İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri" konulu eğitim verildi.

Bilecik'te Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından AFAD çalışanlarına "İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri" konulu eğitim verildi. AFAD Bilecik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AFAD işbirliğiyle "İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri" konulu eğitim verildi. Eğitimde personelin çalışma ortamı ve aile ortamında birbirleri ile iyi ilişkiler kurabilmesi için kullanılan iletişim yöntemleri ve haberleşme tekniklerini kullanarak verimliliğin artırılması amaçlandı. - BİLECİK

Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:43 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › 'İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri' konulu eğitim verildi - Son Dakika

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