İnsan kaçakçıları göçmenler için seferber oldu - Son Dakika

Çanakkale Ayvacık ilçesinde, insan kaçakçıları, göçmenleri Yunanistan'a götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de hareketlilik yaşanıyor. Bölgeye gelen insan kaçakçıları, uygun hava şartlarında mültecileri Midilli adasına geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



Edirne'den Ayvacık'a gelen insan kaçakçısı Mehmet S., "7 - 8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Edirne'de yaşıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatını duyunca buraya geldim. Yunanistan göçmenlerin girişine izin vermediği için buradan göndermeye çalışıyoruz. Göçmenler serbest olduğunu duyunca hepsi sınır kapısına gittiler. Sınır kapılarından geçiş yok. Bunu öğrenmeleri birkaç günü bulur. Sonra buraya gelirler. Birkaç gün sonra burada yoğunluk olur" dedi.



Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S., "Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin Euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan'da olurlar" diye konuştu.



Bir süredir Ayvacık'ta kalan 35'e yakın Afganlının paraları olmadığını dile getiren Mehmet S, "Burada bekleyen Afganların sayısı az ve paraları yok. Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz. Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız" ifadelerini kullandı.



Bir başka kaçakçı ise, önce mültecilerin güvenliğini sağladıklarını vurgulayarak, "40 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz ve can yelekleri var. Yedek benzin depoları da var. Reisimiz zaten izin vermiş. Karşıya geçtikten sonra Avrupa'ya gidecekler. Önemli olan buradan adaya geçmeleridir" dedi. - ÇANAKKALE