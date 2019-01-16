İnsan Kaçakçıları Sınırdan Geçirdikleri Deaş'lıyla Yakalandı
2 saat önce
Hatay'da 5 kişi, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri terör örgütü DEAŞ üyesiyle birlikte yakalandı.
Hatay
'da 5 kişi, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri terör örgütü DEAŞ üyesiyle birlikte yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altınözü
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonrası insan ticareti yapan çeteye yönelik ortak operasyon düzenledi. Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırdan kaçak yollarla insan ticareti yaptıkları M.C.E (41), K.E. (33), M.E. (21), A.A (29) ve R.R (39) adlı kişiler, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri Suriye
uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi S.C. (33) ile birlikte yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 6 kişi, sorgulamalarının ardından Kırıkhan Adliyesi'ne sevk edildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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