İnsan Kaçakçıları Sınırdan Geçirdikleri Deaş'lıyla Yakalandı

İnsan kaçakçıları sınırdan geçirdikleri DEAŞ'lıyla yakalandı Hatay'da 5 kişi sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri terör örgütü DEAŞ üyesiyle birlikte yakalandı Zanlıların emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiHATAY - Hatay'da 5 kişi, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri...

İnsan kaçakçıları sınırdan geçirdikleri DEAŞ'lıyla yakalandı

Hatay'da 5 kişi sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri terör örgütü DEAŞ üyesiyle birlikte yakalandı

Zanlıların emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi



HATAY - Hatay'da 5 kişi, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri terör örgütü DEAŞ üyesiyle birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonrası insan ticareti yapan çeteye yönelik ortak operasyon düzenledi. Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırdan kaçak yollarla insan ticareti yaptıkları M.C.E K.E. ve R.R adlı kişiler, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi S.C. ile birlikte yakalandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 6 kişi, sorgulamalarının ardından Kırıkhan Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Acılı Anne, Kızının Cesedini Kolundaki Dövmeden Teşhis Etti

Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı

Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu

Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı