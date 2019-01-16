Son Dakika Haberleri: İnsan Kaçakçıları Sınırdan Geçirdikleri Deaş'lıyla Yakalandı

İnsan Kaçakçıları Sınırdan Geçirdikleri Deaş'lıyla Yakalandı

1 saat önce

İnsan kaçakçıları sınırdan geçirdikleri DEAŞ'lıyla yakalandı Hatay'da 5 kişi sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri terör örgütü DEAŞ üyesiyle birlikte yakalandı Zanlıların emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiHATAY - Hatay'da 5 kişi, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri...

İnsan kaçakçıları sınırdan geçirdikleri DEAŞ'lıyla yakalandı
Hatay'da 5 kişi sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri terör örgütü DEAŞ üyesiyle birlikte yakalandı
Zanlıların emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi

HATAY - Hatay'da 5 kişi, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri terör örgütü DEAŞ üyesiyle birlikte yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonrası insan ticareti yapan çeteye yönelik ortak operasyon düzenledi. Hatay'ın Altınözü ilçesinde sınırdan kaçak yollarla insan ticareti yaptıkları M.C.E K.E. ve R.R adlı kişiler, sınırdan kaçak yollarla geçirdikleri Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi S.C. ile birlikte yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen 6 kişi, sorgulamalarının ardından Kırıkhan Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa
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