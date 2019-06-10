Son Dakika Haberleri: İnsan kaçakçıları suçüstü yakalandı
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İnsan kaçakçıları suçüstü yakalandı

7 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde insan kaçakçılığı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

İnsan kaçakçıları suçüstü yakalandı, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde insan kaçakçılığı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın İmranlı ilçesinde Polis kontrol noktasını 300 metre mesafede duran bir araç ekipleri harekete geçirdi. Polis ekipleri aracın yanına gitmek isterken araçtan çıkar 6 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın neticesinde aracın sürücüsü olduğu anlaşılan D.K. ve yanında bulunan arkadaşı E.M. ile Afgan uyruklu 4 kişi yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptıkları anlaşılan D.K. ve E.M. polis tarafından göz atına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
Polis, İmranlı, Sivas, 3. Sayfa
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