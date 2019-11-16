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İnsan kaçakçılarına darbe: 11 kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde insan kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı.

İnsan kaçakçılarına darbe: 11 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde insan kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 kişi tutuklandı.


Çeşme Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Çeşme Grup Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği 7 ayrı operasyonda, 12 insan kaçakçılığı şüphelisi ve 154 düzensiz göçmen yakalanmıştı.


Düzensiz göçmenler yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 kişide adliyeye sevk edildi.


Çeşme Adliyesine sevk edilen yabancı uyruklu zanlılardan M.M., M.K., B.B., A.M., M.K., A.A., Ş.C., Y.A. ile Türk vatandaşı Ş.D., M.A. ve F.T. olmak üzere 11 kişi tutuklandı. Türk vatandaşı A.Y. ise mahkemece serbest bırakıldı. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:07 Kaynak: İHA
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