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İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

27.12.2021 15:55
İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Bankacılık Kanununa Muhalefet suçlarından 1'i organizatör olmak üzere 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Muhalefet, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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