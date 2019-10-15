Son Dakika Haberleri: İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı

1 saat önce

Gaziantep merkezli 5 ilde insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İnsan kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon: 19 gözaltı, System.String[]

Gaziantep merkezli 5 ilde insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep merkezli İzmir, Denizli, Mersin ve Konya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.


Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınırken, zanlılar hakkında, "Göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, suç işlemek amacıyla görgüt kurma, örgüte yardım etme, görevi kötüye kullanma gibi suçlardan işlem yapıldı.


Şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
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