Son Dakika Haberleri: İnsan Kaçakçılığı Şüphelilerinden 6'sına Tutuklama

İnsan Kaçakçılığı Şüphelilerinden 6'sına Tutuklama

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İnsan Kaçakçılığı Şüphelilerinden 6'sına Tutuklama, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından dün sabah saatlerinde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, İzmir başta olmak üzere çevre illerden gelen kaçakların para karşılığında yasa dışı yollarla yurt dışına geçişlerini organize ettikleri öne sürülen F. E., H,O., D.G.K., İ. P., M.U., M. Y., M. A. U. ve F.Ö. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, insan kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen bot ve bu bota ait motor ele geçirildi. Evde bulunan bazı CD ve dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.G.K., İ.P., M. U., M. Y., M. A. U. ve F.Ö. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:05 Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel
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