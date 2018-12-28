Son Dakika Haberleri: İnsan Kaçakçılığı Yapan Zanlılara Müebbet Hapis İstemi

İnsan Kaçakçılığı Yapan Zanlılara Müebbet Hapis İstemi

1 saat önce

İnsan kaçakçılığı yapan zanlılara müebbet hapis istemiMUĞLA - Bodrum açıklarında 17.09.2018 günü batan ve üç kişinin ölümü 15 kişinin ise kurtarılması ile sonuçlanan olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlenerek Bodrum Ağır...

İnsan kaçakçılığı yapan zanlılara müebbet hapis istemi

MUĞLA - Bodrum açıklarında 17.09.2018 günü batan ve üç kişinin ölümü 15 kişinin ise kurtarılması ile sonuçlanan olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlenerek Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tutuklu olarak yargılanan 14 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile yargılanmaları istendi.
Bodrum terör ve örgütlü suçlar bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 24 sahifelik iddianamede olaya karıştıkları tespit edilen aralarında otel sahibi, taksi ve minibüs şoförlerinin de bulunduğu 8'i tutuklu olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında olası kasıt ile "Kasten Öldürme" suçundan üç kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianamenin kabulünden sonra önümüzdeki günlerde şüphelilerin yargılanması başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:14 Kaynak: İHA

Başsavcı, Bodrum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı Çarpışma, Son Bölümüyle Nefes Kesti! Zeynep Kocası Galip'i Vurdu

Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 20:27:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnsan Kaçakçılığı Yapan Zanlılara Müebbet Hapis İstemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]