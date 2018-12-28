İnsan Kaçakçılığı Yapan Zanlılara Müebbet Hapis İstemi
1 saat önce
İnsan kaçakçılığı yapan zanlılara müebbet hapis istemiMUĞLA - Bodrum açıklarında 17.09.2018 günü batan ve üç kişinin ölümü 15 kişinin ise kurtarılması ile sonuçlanan olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlenerek Bodrum Ağır...
İnsan kaçakçılığı yapan zanlılara müebbet hapis istemi
MUĞLA - Bodrum
açıklarında 17.09.2018 günü batan ve üç kişinin ölümü 15 kişinin ise kurtarılması ile sonuçlanan olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlenerek Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tutuklu olarak yargılanan 14 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası ile yargılanmaları istendi.
Bodrum terör ve örgütlü suçlar bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Bülent Dinçel tarafından yürütülen soruşturma neticesinde 24 sahifelik iddianamede olaya karıştıkları tespit edilen aralarında otel sahibi, taksi ve minibüs şoförlerinin de bulunduğu 8'i tutuklu olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında olası kasıt ile "Kasten Öldürme" suçundan üç kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianamenin kabulünden sonra önümüzdeki günlerde şüphelilerin yargılanması başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:14 Kaynak: İHA
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