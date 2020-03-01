İnsan kaçakçılığı yaptığını söyleyen şüpheliye Edirne'de gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığını belirterek, " Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde gözaltına alındı.

?Çeşitli gazete ve televizyonlara yaptığı açıklamada, 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını ve bu yüzden 6 yıl cezaevinde yattığını söyleyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim. 20 yıldır bu işi yapıyorum" diyen Özcan K. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.