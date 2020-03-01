İnsan kaçakçılığı yaptığını söyleyen şüpheliye Edirne'de gözaltı - Son Dakika
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İnsan kaçakçılığı yaptığını söyleyen şüpheliye Edirne'de gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığını belirterek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde gözaltına alındı.

İnsan kaçakçılığı yaptığını söyleyen şüpheliye Edirne'de gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığını belirterek, " Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde gözaltına alındı.

?Çeşitli gazete ve televizyonlara yaptığı açıklamada, 20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını ve bu yüzden 6 yıl cezaevinde yattığını söyleyen Özcan K., Edirne'nin Enez ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim. 20 yıldır bu işi yapıyorum" diyen Özcan K. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:18 Kaynak: DHA
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