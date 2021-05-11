İnsan kaçakçılığından hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından insan kaçakçılığı suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen O.C. Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edilip adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun 'da polisin takibi sonucu insan kaçakçılığı suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu