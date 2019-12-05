Son Dakika Haberleri: İnsan kaçakçısı göçmenleri kandırmak için sahte Rusya - Finlandiya sınır kapısı kurdu
BBC
Son Dakika Dünya İnsan kaçakçısı göçmenleri kandırmak için sahte Rusya - Finlandiya sınır kapısı kurdu - Son Dakika Dünya

İnsan kaçakçısı göçmenleri kandırmak için sahte Rusya - Finlandiya sınır kapısı kurdu

6 saat önce

Rusya'da bir insan kaçakçısı, Finlandiya sınırına sahte bir sınır kapısı kurarak sınırı geçirme vaadiyle bölgeye getirdiği göçmenlerden para aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

İnsan kaçakçısı göçmenleri kandırmak için sahte Rusya - Finlandiya sınır kapısı kurdu, System.String[]

Rusya'da bir insan kaçakçısı, Finlandiya sınırına sahte bir sınır kapısı kurarak sınırı geçirme vaadiyle bölgeye getirdiği göçmenlerden para aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

Göçmenler Finlandiya'ya geçtiklerini sanarak bölgede bir süre yürümüş, ardından gerçek sınır muhafızları tarafından durdurulmuştu.

Muhafızlar Güney Asyalı göçmenlere hala Rusya'da, Vıborg'un bataklıklı ormanlarında olduklarını söylemişti.

Rus sosyal medya sitelerinde yayılan videolarda sınır muhafızlarının karanlıkta göçmenlere fener tutarak yaklaştığı, köknar ormanındaki göçmenlerin ellerini kaldırdığı görülüyor.

Kaçakçının göçmenlerden kişi başı 10 bin euro aldığı belirtiliyor.

Göçmenler ve kaçakçı 28 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

St. Petersburg'da bir mahkeme göçmenlere göç kurallarının ihlali nedeniyle küçük ölçekli cezalar verdi ve dördünün de sınır dışı edilmesine karar verdi.

Daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan insan kaçakçısının tutukluluğu devam ediyor.

Finlandiya, Rusya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:05 
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