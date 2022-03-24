İnsan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandı - Son Dakika
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İnsan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandı

24.03.2022 16:02
İnsan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandı

İnsan kan dolaşımında, ilk kez sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastlandı.

İnsan kan dolaşımında, ilk kez sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastlandı.

Guardian'daki habere göre, bilim insanları, insanlar üzerinde yürüttükleri araştırmada, deneklerin neredeyse yüzde 80'inin kanında mikroplastik buldu.

Araştırmacılar, tamamı sağlıklı yetişkin 22 bağışçıdan alınan kan örneklerini analiz etti ve deneklerin 17'sinin kanında plastik parçacıklar bulundu.

Çalışmada, kan örneklerinin yarısında içecek şişelerinde yaygın olarak kullanılan PET plastik, üçte birinde gıda ve diğer ürünlerin paketlenmesinde kullanılan polistiren, dörtte birinde de plastik poşet yapımında kullanılan polietilene rastlandı.

Araştırma, mikroplastiklerin vücutta hareket edebildiğini ve organlara yerleşebileceğini gösterdi.

Hollanda'daki Vrije Üniversitesinden ekotoksikolog Prof. Dick Vethaak, çalışmalarının insan kanında polimer parçacıklarının bulunduğuna dair ilk gösterge olduğunu belirterek, sonuçların endişe verici olduğuna işaret etti.

Vethaak, "Bu parçacıklar vücudumuzda dolaşıyor. Ayrıca bebeklerin ve küçük çocukların bu tür kimyasallara karşı daha savunmasız olduklarını biliyoruz. Bu beni çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Dick Vethaak, bununla ilgili acilen çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

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Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandı - Son Dakika


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