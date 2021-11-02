İnsan kanıyla boyanan maske bin yıl sonra ortaya çıktı! Bilim insanlarını şoke eden görüntüler! - Son Dakika

Peru'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında bin yıllık bir ritüel ortaya çıkarıldı. Bilim insanları mezardaki maskenin boyandığı sıvının insan kanı olduğunu ortaya koydu.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Sicán Arkeoloji Projesi'nden araştırmacılar, 1990'ların başında Peru'da eski bir mezarı kazarken altın maskeyi ortaya çıkarmıştı. MS. 1000'e tarihlenen mezar, 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Peru'nun kuzey kıyılarında yaşayan Sicán uygarlığından orta yaşlı, seçkin bir adama aitti.
Adamın başı iskeletinden ayrıydı. Tüm bedeni 12 metre derinliğindeki kare bir mezarın ortasında duruyordu. İskeletten kasten ayrıldığı anlaşılan kafa, sağ tarafa yerleştirilmiş ve kırmızı maskeyle kapatılmıştı.
Mezarın içinde ayrıca 1 tonluk eşya ve 4 diğer iskelet de vardı. Araştırmacıların bu mezara dair en ilginç bulduğu olgu, maske üzerindeki kırmızı boyalı katmanın bin yıldır dökülmemiş olmasıydı.
Boyanın maskeye yapışmadaki dayanıklılığını hangi malzemeye borçlu olduğunu öğrenmek isteyen araştırmacılar, maskeden küçük bir kırmızı boya örneği aldı ve bunu analiz etti. Kızılötesi ışıkla yapılan incelemeler, kırmızı boyanın insan kanındaki 6 proteini içerdiğini ortaya koydu.
Boya ayrıca yumurta beyazından elde edilen proteinleri de içeriyordu. Proteinler zaman içinde epey bozulduğu için boya malzemesinde kullanılan yumurtaların hangi kuş türüne ait olduğu belirlenemedi.
American Chemical Society'nin Journal of Proteome Research isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada maskenin ritüelistik bir anlamı olabileceğini ifade etti. Araştırmacılara göre iskeletlerin mezardaki konumu ve kullanılan kırmızı boya yeniden doğuş arzusunu simgeliyordu.
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