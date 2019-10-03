Son Dakika Haberleri: İnsan Kaynakları dünyasının en etkin liderleri belli oldu
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İnsan Kaynakları dünyasının en etkin liderleri belli oldu

29 dakika önce

Türkiye'nin en başarılı insan kaynakları yöneticilerinin ödüllendirileceği "En Etkin 50 CHRO" araştırmasının zirvesi olan CHRO Summit, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

İnsan Kaynakları dünyasının en etkin liderleri belli oldu, System.String[]

Türkiye'nin en başarılı insan kaynakları yöneticilerinin ödüllendirileceği "En Etkin 50 CHRO" araştırmasının zirvesi olan CHRO Summit, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:46 
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