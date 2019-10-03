İnsan Kaynakları dünyasının en etkin liderleri belli oldu
29 dakika önce
Türkiye'nin en başarılı insan kaynakları yöneticilerinin ödüllendirileceği "En Etkin 50 CHRO" araştırmasının zirvesi olan CHRO Summit, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin en başarılı insan kaynakları yöneticilerinin ödüllendirileceği "En Etkin 50 CHRO" araştırmasının zirvesi olan CHRO Summit, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:46
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