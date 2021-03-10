"İnsan kaynakları yönetimi teknoloji ile değişiyor" - Son Dakika

"İnsan kaynakları yönetimi teknoloji ile değişiyor"

10.03.2021 11:13

Yapay zeka teknolojileri ve uygulamalarının insan kaynakları sahasının iş tanımını değişikliğe uğratmaya başlattığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik, "Video görüşmeler, artırılmış gerçeklik, sohbet uygulamaları ve sosyal medya gereçleri insan kaynakları sahasına fayda vermeye başladı" dedi.

Yapay zeka teknolojileri ve uygulamalarının insan kaynakları sahasının iş tanımını değişikliğe uğratmaya başlattığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik, "Video görüşmeler, artırılmış gerçeklik, sohbet uygulamaları ve sosyal medya gereçleri insan kaynakları sahasına fayda vermeye başladı" dedi.

Tabletlerdeki ve akıllı telefonlardaki uygulamalar aracılığıyla hayatlarımıza giren yapay zeka ürünlerinin, işletmecilik ve insan kaynakları yaşamında yerini aldığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik, "İnsan kaynakları sahasında, yapay zeka işin tasarımından analizine, işe personel alınıp yerleştirilmesinden, performans ve eğitimine değin pek çok sahadaki tesirini gün geçtikçe artırıyor" diye konuştu.

"Değerlendirme verilerine ulaşabilir"

Yapay zeka vasıtalarıyla iş görenlerin bilgilerinin sergilenip güncellenebileceğini ifade eden Tiftik, "Mesela iş görenin; bireysel adresine, şirket bilgilerine, tatil izin günlerine, tatil taleplerinin onay durumuna ve iş verilerine ulaşabilir. İdareciler ya da insan kaynakları mensupları, bir iş görenin iş geçmişi, takım bilgileri ya da performans derecelendirmesi benzeri iş ve iş gören değerlendirme verilerine de ulaşabilir. Diğer yandan, konuşmalı yapay zeka vasıtasıyla iş görenler içinde en iyi performansı sergileyenler ve bekleyen işlem talepleri benzeri analitik ve esas performans göstergesi bilgilerini de temin edebilirler" şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik sözlerine şöyle devam etti:

"Yapay zeka ve makine dili, yapay zekanın işe alım, personel seçimi, performans analizi, personele ilişkin veri derleme, gerçek zamanlı bilgi temini ve doğru bilgi temini hususlarında bütünleşik bir işlevi olan insan kaynakları fonksiyonu bileşenlerinde kullanılabilir. Yapay zekaca donatılmış İK Yönetimi fonksiyonu, işletmelerde süreç iyileştirme, öngörü süreçleri, teşhis etme süreçleri, sorun tespit etme, trend analizi ve çevre analizi yapma işlemlerinde etkili sonuçlar üretme potansiyel ve yeteneklerine sahip olduğunu ortaya koyan bulguların literatürde yer aldığı gözlenmiştir."

"Kullanıcı odaklı çalışan deneyimi oluşturabilir"

İşletmelerde yapay zeka kullanımının daha sorunsuz, esnek ve kullanıcı odaklı bir çalışan deneyimi oluşturabileceğini belirten Tiftik, "Yapay zeka temelli İKY uygulamaları, işletmelerde istihdam edilen iş görenlerin verimliliğinin yükseltilmesi ve İKY pozisyonlarında istihdam edilen personelin etkinliğinin arttırılmasına destek olma konusunda güçlü bir potansiyeli bulunmaktadır. Yapay zeka kullanımının bazı riskleri de beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Tiftik, "İşleri ya da pozisyonları değişebilecek ya da boşa çıkacak çalışanlara zarar verebilir. Yeni teknolojinin uygulanmasında çalışanları katılımın olmaması ve görüşlerinin alınmaması güvensizliğe yol açabilir. İş kalitesi ve çalışanların huzuru bozulabilir. Örneğin, aşırı takip ve izleme, insanların becerilerinin körelmesine ya da iş yoğunluğu ve stresi artışına neden olabilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İnsan kaynakları yönetimi teknoloji ile değişiyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yapay Zeka, İstihdam, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İnsan kaynakları yönetimi teknoloji ile değişiyor' - Son Dakika


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