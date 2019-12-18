"İnsan Mektebi Projesi" tanıtım toplantısı

Konya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, evrensel ahlaka ve milli değerlere sahip bir nesil inşa etme amacıyla hazırlanan İnsan Mektebi Projesi, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, Konya Valiliği himayesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hazırlanan proje için Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Konya'nın eğitim hamleleriyle ön plana çıkan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

İnsan Mektebi Projesi'ni, güzel, büyük ve iddialı bulduğunu belirten Gür, "Konya İnsan Mektebi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı 'vizyon 2023'ün Konya versiyonu olarak nitelendirilse de ben 'vizyon 2023'ün de bir adım ötesine geçmiş bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Konya'yı bir öğrenme merkezi, eğitim öğretimi odağına alan bir kent haline getirme projesi, bir nevi seferberlik. Bizim de merkez teşkilat olarak proje sürecinden öğreneceğimiz çok şey olacağını düşünüyorum. Çok ilginç ve güzel bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Gür, uygulamanın Konya'dan çıkmasının şaşırtıcı olmadığına dikkati çekerek, "Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişmesi son derece hızlı oldu. Milli Eğitim Bakanlığından önce Devlet Planlama Teşkilatı ve Kalkınma Bakanlığında görev yaptım. Özellikle bu kentteki gelişmeyi çok iyi biliyorum, izliyorum. Bu anlamda tam da Konya'ya yakışan bir proje oldu." diye konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da büyük hedeflerle yola çıkılan projeyle gurur duyduğunu söyledi.

Konya İnsan Mektebi'nde öğrencilere deney ve gözlem yapabilecekleri, öğrencilerin ufkunu genişletecek bir teknik altyapı hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Toprak, toplumsal sorunların eğitim ve ahlakla aşılabileceğini vurguladı.

Ahlaka dayalı, bilim ve teknolojiden uzaklaşılmayan çalışmalara büyük önem verdiğinin altını çizen Toprak, "İnsanı merkeze alan, milli ve manevi değerlerle donanmış, teknolojiden kopmayan, kültürüne bağlı, geçmişiyle gurur duyan, gelecekte ne yapacağını planlayabilen, sanata kültüre duyarlı evlatlar yetiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise projenin insana dokunan, ruh, anlam ve eylem bütünlüğü çerçevesinde çocukların çok yönlü olarak yetişmelerini amaçlayan bir proje olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan her hizmetin değerli olduğunun, geleceğinin Türkiye'sinin eğitimli nesillerden yükseleceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden eğitimi günlük hayatımızın merkezine alan bütün çalışmalara destek veriyoruz. Hep birlikte başarılı olabiliriz. Bugün projenin paydaşları olarak burada birlikte yer alabiliyorsak, aynı şekilde hepimiz bu konuyu önemsersek başarılı olabiliriz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de birer konuşma yaparak, projenin gelecek nesillerin nitelikli şekilde yetişmesi konusundaki önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, projeye ilişkin sunumlar gösterildi.